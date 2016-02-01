Москва, 2 февраля, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Ювенальные органы Финляндии вновь изъяли ребёнка из семьи гражданки России. Об этом 2 февраля сообщил уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Павел Астахов.

ruwest.ru Девочка и фашисты.

По его словам, «на этот раз отобран 16-летний подросток Иван, которого тут же поместили в детский дом за 200 км от родительского дома». Мама Ивана Марина обратилась к уполномоченному и российским властям за поддержкой и помощью.

«Мы выясняем все обстоятельства этого инцидента, произошедшего 29 января в Финляндии. Мы обязательно будем оказывать помощь нашей соотечественнице. У мальчика двойное гражданство, и для нас он тоже гражданин России», — сообщил Астахов.

Как передавало ИА REGNUM, в начале 2015 года Генпрокуратура России уже обращалась к министру юстиции Финляндии, а также к министру юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии, выражая обеспокоенность в связи с участившимися случаями изъятия детей из семей российских граждан. Сообщалось, что за три года такой процедуре было подвергнуто 74 ребёнка в Финляндии и 55 — в Норвегии.

«По сообщениям средств массовой информации, причинами для таких радикальных действий официальных органов данных стран послужили надуманные обстоятельства ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей в отношении детей», — отмечали в российском ведомстве.

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