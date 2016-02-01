Рим, 2 февраля, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Италия пополнит фонд Европейского союза, формируемый для предоставления помощи Турции, сообщает Reuters. Итальянский премьер Маттео Ренци заявляет, что его страна «не будет блокировать воплощение плана».

bundeskanzlerin.de Встреча Маттео Ренци с Ангелой Меркель в Берлине 29 января 2016 года

Согласно достигнутому с Анкарой договору, ЕС выплачивает 3 млрд евро турецкой стороне. В качестве ответной услуги Анкара должна остановить поток беженцев в Европу.

Брюссель рассчитывает, что это «позволит ограничить наплыв мигрантов, спасающихся от войн и бедности на Ближнем Востоке и в Африке».

Напомним, что еще в январе Ренци упорно блокировал финансирование Турции и отказывался внести 224,9 млн евро в трехмиллиардный фонд.

Изменение отношения Рима может быть связано со вчерашним заявлением Афин. Греки обязались установить «точки приема» и тщательнее проверять и регистрировать беженцев.