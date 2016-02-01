Бухарест, 2 февраля, 2016, 00:06 — ИА Регнум. «Молдавии очень нужна стабильность, чтобы завершить реформы и определить свое будущее рядом с Европой», — заявил в интервью румынскому государственному ИА Agerpres находящийся с визитом в Бухаресте экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, политики Молдавии должны сделать «все возможное для начала общенационального диалога». Чтобы стать «ближе к Европе», отметил Баррозу, Кишиневу следует добиться стабильности, избегать крайности и достичь соглашения с МВФ, поскольку, «говоря языком финансистов, ситуация [в Молдавии] очень сложная и серьезная», — сказал он.

Говоря о других острых проблемах Молдавии, Баррозу назвал республику «жертвой коррупции». Евросоюз, по его словам, готов поддержать усилия молдавских властей по искоренению этого явления.

Большую роль в сближении Молдавии с ЕС экс-глава Еврокомиссии отводит Румынии. «Румыния может служить значительной поддержкой благодаря очень крепким историческим и культурным отношениям с Молдавией. Хочу поблагодарить Румынию за все то, что она сделала для Молдавии», — сказал он.

Что касается самой Молдавии, то молдавское общество, по словам Баррозу, должно преодолеть раскол и «найти компромисс, общую линию между разными политическими силами».

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия и так является частью Европы, и таким образом не может стать «ближе к Европе» или занять место «рядом с Европой».

Стоит также отметить, что, согласно опросу «Барометр общественного мнения» за ноябрь 2015 года, за вступление Молдавии в ЕС выступают 45% жителей Молдавии, 33% против. За интеграцию в Таможенный союз выступают 48%, против — 30%. В случае необходимости выбора между двумя интеграционными направлениями 42% выступают за интеграцию в Таможенный союз, 39% — в Евросоюз.