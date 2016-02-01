Вашингтон, 1 февраля, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби отказался давать оценку действиям Вооруженных сил Турции, которые обстреляли населенные пункты Сирийской Арабской Республики.

militaryedge.org Тяжелая военная техника ВС Турции

Сегодня, 11 февраля, на ежедневном брифинге для журналистов в Госдепе журналистки телеканала RT Гаяне Чичакян спросила Кирби о том, нарушает ли Анкара суверенитет Сирии артиллерийским обстрелом её территории без согласования с официальным Дамаском.

Кирби ответил, что у него нет деталей относительно данного инцидента. При этом он добавил, что, если союзники США по антитеррористической коалиции наносят удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» — это «хорошо и правильно», но видеозапись турецкого артобстрела, опубликованную Минобороны РФ, он комментировать не будет.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон не собирается указывать Анкаре, что ей делать или не делать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Минобороны РФ обвинило турецкие Вооруженные силы в обстреле сирийской территории. Была представлена видеозапись, предоставленная сирийским Генштабом, на которой видно, как сирийская крупнокалиберная артиллерия ведет огонь по сирийским населенным пунктам.

Также Минобороны РФ подчеркнуло, что есть видеозапись сирийской оппозиции, которая также фиксирует турецкий артобстрел сирийских населенных пунктов.

Кроме того, сегодня официальный Дамаск неоднократно заявлял о нескольких артобстрелах турецкими ВС сирийских населенных пунктов.