Рыбинск, Ярославская область, 1 февраля, 2016, 22:05 — ИА Регнум. 1 февраля состоялось собрание Рыбинского городского отделения партии «Справедливая Россия». Главным вопросом повестки стало определение кандидатуры от партии на выборах главы городского округа Рыбинск. Как стало известно ИА REGNUM, этим кандидатом стал Евгений Диков.

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Евгений Диков с февраля 2015 года возглавляет муниципальное унитарное предприятия «Дорожно-эксплуатационное строительство» города Рыбинска. До этого он являлся начальником контрольно-эксплуатационного отдела МБУ «Управление городского хозяйства». До 2012 года работал в мэрии г. Рыбинска.

«Евгений Диков — достойный кандидат на должность главы Рыбинска, у него есть необходимые опыт и знания, чтобы возглавить второй по величине город области», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Анатолий Каширин,

Ранее с кандидатом определились ярославские коммунисты. От КПРФ на выборах мэра Рыбинска примет участие экс-депутат городского муниципального совета Шакир Абдуллаев. По итогам праймериз «Единой России» от «партии власти» на выборы пойдет заместитель главы города Денис Добряков. О своем участии в качестве самовыдвиженца в данной кампании заявил и проигравший праймериз председатель комитета Ярославской областной думы по финансам, бюджету и налогообложению Владимир Денисов.

Тем нее менее, на 1 февраля еще ни один кандидат не подал необходимые для регистрации документы в избирательную комиссию