Минск, 4 февраля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Александр Лукашенко объявил 2016 год «Годом культуры» в Белоруссии. Правительство в свою очередь подготовило постановление, в котором утвердило «Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры».

Вильгельм Штриовский. Польская шляхта в Гданьске. ок. 1900

Корреспондент ИА REGNUM Сергей Шиптенко проанализировал план белорусского Совмина и пришел к неутешительным выводам.

В Белоруссии, как говорит Александр Лукашенко, нет госидеологии. Зато хорошо заметна чиновничья «идеологическая вертикаль». Похоже, и с культурой то же самое: Министерство культуры есть, а самой культуры — нет. В культуре Белоруссии кризис куда глубже, чем в экономике, его последствия уже отражаются на всех сферах белорусского общества.

Многочисленные факты позволяют сделать вывод об отсутствии у чиновников, «занимающихся культурой», не только элементарного уровня культуры, но ясного представления о ней. Результатом этого всеобщего «тумана» в головах являются самые дикие процессы, основные направляющие которых уже хорошо видны — это отречение от общего прошлого — не только советского, но и русского, и постоянные попытки походить на мифическую «просвещенную» польскую шляхту.

Сегодняшние потомки тех, кого пороли на конюшнях и жарили в медных быках, сами желают подражать тем, кто отдавал приказы палачам, порол, издевался. Эти фантазии воплощаются в конкретных поступках новой белорусской «элиты». Каждый год их выходки становятся наглее, и с каждым годом всё больше тех, кто считает сложившееся положение дел нормальным и даже готов быть соучастником в самых постыдных делах погромщиков.

Не к культуре тянутся витебские, минские, могилёвские и прочие «элитарии» — словно подсолнухи к солнцу, они тянутся к «жёлтым чоботам», о которых говорил Тарас Бульба.

Белорусские власти продолжают выстраивать свою государственность, отрицая многовековое историческое наследство и беря на вооружение враждебную белорусам сарматскую теорию польской шляхты. Чем для «Иванов, родства не помнящих» заканчиваются подобные эксперименты, напоминать бесполезно: всё равно ведь белорусские русофобские «элиты», занятые поисками всё новых доказательств своей инакости от русских и родства со шляхтой, не услышат.

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Все статьи автора: Сергей Шиптенко