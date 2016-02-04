Санкт-Петербург, 4 февраля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Не секрет, что концепция «финно-угорского мира» разработана для расшатывания межнационального мира России, направлена на усиление сепаратистских настроений и работает против интересов российской государственности.

Valeriy10f wikipedia.org Водская и Ижорская земля на начало XV века

Как в этой антигосударственной деятельности пытаются задействовать самый малочисленный (64 человека, по данным переписи 2010 года) финно-угорский народ водь, анализировала постоянный автор ИА REGNUM Алина Нечаева.

Водь, проживая с древних времен на пограничной территории, традиционно была втянута в «разборки» между соседями. «Цивилизационное давление Запада» водь начала на себе испытывать еще в XII веке, когда при римском папе Александре III водь пытались обратить в католичество. Однако большинство водского народа стало православным.

И сегодня водь пытаются использовать как дополнительный аргумент в решении частных хозяйственных и экономических вопросов, а также используют во внешнеполитических играх. Особенно старается Эстония: президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес систематически выступает с обвинениями в адрес России о геноциде малочисленного народа.

Можно даже сказать, что начиная с 1991 года внешняя политика Эстонии построена на патернализме в отношении финно-угорских народов и популяризации концепции «единого финно-угорского мира».

Это можно было бы считать просто милой причудой эстонской политики, если бы не угроза разрушения под такими обвинениями межнационального диалога в России, разрыв которого опасен для любой государственности. К несчастью, хорошо известно, что межнациональный диалог — это та нить, которая рвется первой, когда государство переживает нелегкие времена: распад СССР, Югославии — самые близкие нам и страшные примеры результатов таких разрывов. Также не стоит забывать и более близкое — ведь именно этнический фактор взяли на вооружение архитекторы «оранжевых революций».

Подробности читайте здесь: Финно-угорские народы: война и мир води

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