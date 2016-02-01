Киев, 1 февраля, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Украинский грузовой поезд, в тестовом режиме идущий по маршруту «Шелкового пути» в обход России, добрался до Китая. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крушение

Напомним, ранее с Украины в Китай отправили грузовой поезд по маршруту, который в перспективе может стать альтернативой для поставок товаров из Европы в Азию через Россию. Киев пошел на такие шаги после того, как Москва ограничила транзит грузов с Украины в Казахстан. При этом один из «кураторов» проекта, глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили назвал транскаспийский маршрут поставок грузов с Украины в Китай и Среднюю Азию «кошмаром Путина».

Итак, сейчас правительство Украины информирует, что до границы между Казахстаном и Китаем поезд добрался еще в ночь на 31 января.

«В ночь на 31 января первый демонстрационный поезд по маршруту нового «Шелкового пути» прибыл в пункт назначения на станцию «Достык» Казахской дороги, что на границе с Китайской Народной Республикой», — сказано в сообщении.

То есть поезд вместо запланированных 11 дней ехал с Украины в Китай 15,5 суток. Причин задержки было две, подчеркивают в министерстве. В Черном море из-за шторма паром, перевозивший поезд, зашел в болгарский порт Варна. А в Казахстане поезд застрял из-за того, что Киев и Астана не могли договориться об оплате.

«Такие изменения в графике во время тестового рейса — нормальное явление. Его назначение состоит именно в совместной отработке маршрута операторами поезда в каждой из стран-участниц. Деморейс помог выявить возможные «узкие места» и понять, как избегать их в будущем. Это станет основной для совершенствования логистики перевозок после запуска поезда новым «Шелковым путем» на регулярной основе», — уверены в пресс-службе.

Также в украинском Мининфраструктуры опровергли информацию, что поезд «потерялся» на территории Казахстана.

«Поскольку это не самая большая известная нам «сенсация» российских СМИ, я был не очень удивлен. Гораздо больше меня поразили украинские «коллеги», которые откровенно обрадовались этому сообщению и начали со смаком обсуждать «провальность этого проекта, которая изначально была им очевидна», — отмечает министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

Об экономике такого способа доставки правительство Украины ничего не сообщает.

15 января экспериментальный рейс отправился из Ильичевского порта по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай (через Каспийское и Черное моря) — новым направлением «Шелкового пути». Он включает паромные переправы Черного и Каспийских морей (Ильичевск — Батуми и Алят — Актау-Порт). Контейнерный поезд состоит из 20 вагонов и позволит доставить груз из Ильичевска в Достык (Китай) за 11−12 дней, уверяли тогда в правительстве.

«Запуск этого поезда — это результат многолетней работы. Нам удалось построить нормальные партнерские двусторонние отношения со странами, через которые проходит этот маршрут… Этот маршрут является альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории России. Ведь Россия полностью остановила транзит любых товаров происхождением с Украины через свою территорию, независимо от страны конечного назначения. Благодаря новому маршруту Украина больше не зависит от решений российской стороны и сможет значительно увеличить объемы экспортных перевозок в страны Азии. Это настоящая экономическая и политическая победа межправительственных комиссий и правительства в целом, а также президента Украины», — подчеркнул на церемонии отправки поезда вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.