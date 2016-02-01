Минск, 1 февраля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Более 16 тысяч человек подписались под петицией против строительства в Минске нового стадиона «Динамо-Арена» и получили ответ от Мингорисполкома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

change.org Ответ Мингорисполкома на петицию против строительства стадиона «Динамо-Арена»

Подписавшиеся под петицией считали недопустимой трату 94 млн евро на строительство нового стадиона в Минске. «Так как есть лучшие варианты распределить данные средства, нельзя тратить их на то, что создаст мизер рабочих мест и окупится через неопределенный в реалиях срок. Это те налоги, которые платим мы, и мы имеем право решать. Как минимум частные рентабельные компании сами решат куда вкладываться без поддержки государства, — считает автор петиции, опубликованной на сайте change.org. — А госкредиты, бюджетные деньги необходимо направить на то, что действительно нужно белорусам. То, что сделает нашу жизнь лучше: медицина, образование, возможность работать без налогового гнета».

Управление спорта и туризма Мингорисполкома 25 января составило ответ на петицию, не согласившись с перспективой экономии во время кризиса. Чиновники сослались на указ Александра Лукашенко №357, подписанный 18 июля 2014 года и предусматривающий реализацию «инвестиционного проекта» по строительству многофункционального комплекса «Динамо-Арена», в составе которого будет новый футбольный стадион.

Мингорисполком так и не раскрыл все источники финансирования амбициозного проекта, отметив среди инвесторов OOO «Динамо-Арена» и кредиты государственного «Банка развития Республики Беларусь». Он также отметил перспективу создания 100 (ста) новых рабочих мест, улучшения имиджа крупнейшего города постсоветской республики и привёл иные аргументы.

«Таким образом, строительство футбольного стадиона «Динамо-Арена» позволит повысить конкурентоспособность белорусской экономики путем повышения привлекательности страны как спортивно-туристического направления; обеспечить сбалансированное социально-экономическое развитие столичного региона за счет увеличения доли спорта и туризма в валовом внутреннем продукте и роста занятости местного населения», — сказано в ответе, подписанном начальником управления Сергеем Фурмановым.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия переживает острый социально-экономический кризис. Александр Лукашенко согласился с предложениями МВФ провести структурные реформы и сократить госрасходы взамен на кредиты, а его подчинённые выступили с обоснованием необходимости сокращения социальных расходов. В частности, помощник президента Кирилл Рудыйпредложил повысить пенсионный возраст для женщин и сократить «декретный отпуск» по уходу за ребёнком.