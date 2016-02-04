Осло, 4 февраля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Состав участников прошедшей на минувшей неделе в норвежском Тромсё международной арктической конференции «Арктические рубежи» и общую международную обстановку в Арктике анализировала корреспондент ИА REGNUM Владиславна Бондина.

nationalgeographic.com Белая медведица и медвежонок

О важности минувшей конференции можно судить по списку участников и сделанных ими на форуме заявлениях. Чего только стоят высказывания представителя Госдепа США о важности арктического региона для его страны. Поэтому вызывает недоумение столь непредставительный состав российской делегации.

И это тогда, когда конкуренция в регионе только нарастает, а наши заполярные соседи, используя инструменты «мягкой силы», продолжают нагнетать сепаратистские тенденции в наших северных провинциях. Но, похоже, официальная Москва считает борьбу за Арктику чем-то вроде детской игры — наверное, поэтому большая часть российской делегации состояла из студентов?

А может, это такая забота о молодежи и ее настоящем образовании: где еще в одно время и в одном месте можно собрать такое количество министров противостоящих России в Арктике стран и представителей Госдепа США, чтобы они напрямую нашим будущим ученым, будущим общественным деятелям и будущим чиновникам рассказали, что поморы — не русские и что северные регионы России более успешно проживут вне России.

Что же касается нынешних общественных деятелей, нынешних чиновников и нынешних дипломатов, то они, похоже, давно все знают и со всем заранее согласны — поэтому и не приехали в Тромсё. Конечно — без них разберутся.

Подробности читайте здесь: «Арктические рубежи» без России: имитация борьбы за Арктику

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