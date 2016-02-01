Москва, 1 февраля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Российское военное ведомство прокомментировало сообщения ряда СМИ о том, что НАТО засекретило снимки российского военного самолета, нарушившего воздушное пространство Турции. Комментарий Минобороны РФ дал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Напомним, сегодня представитель штаб-квартиры военного блока НАТО заявил, что альянс располагает снимками российского военного самолета, вторгшегося в турецкое воздушное пространство, но не может их обнародовать, так как они засекречены.

Конашенков заявил, что информацию о нарушении российским самолетом Су-34 сирийско-турецкой границы засекретили не от Минобороны России, а от общественности и СМИ западных стран, в том числе США.

Генерал добавил, что Минобороны РФ не ожидало никакой другой реакции, так как неслучайно Турция после громких обвинений в адрес России настойчиво втягивает в эту историю НАТО.

«Совершенно очевидно, что не от нас засекретили эту информацию, а от общественности и представителей СМИ, прежде всего, западных стран и США, которых турецкие партнеры, теперь можно с уверенностью сказать, грубо использовали», — сказал Конашенков.

Российское военное ведомство предлагает Пентагону и НАТО впредь внимательно изучать вопрос, прежде чем демонстрировать солидарность и делать громкие заявления.

Ранее Минобороны РФ и МИД РФ заявили, что официальная Анкара не предоставила Москве никаких доказательств того, что российский Су-34 вторгся в турецкое воздушное пространство.