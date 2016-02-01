Москва, 1 февраля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Следственном комитет Российской Федерации создан суд офицерской чести. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

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Он заявил, что суд офицерской чести в структуре СКР образован приказом главы комитета Александра Бастрыкина. Маркин уточнил, что суд офицерской чести образован в целях укрепления нравственно-этических традиций, а также в целях укрепления служебной дисциплины, обеспечения соблюдения норм профессиональной этики, предупреждения и разрешения межличностных конфликтов в повседневной деятельности.

Маркин рассказал, что суд офицерской части СКР станет выборным совещательным органом. В его состав будут входить заслуженные и высокопрофессиональные руководители и сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, отличающиеся высоким уровнем личной дисциплинированности, имеющие безупречную репутацию, пользующиеся доверием и уважением коллектива, а также ветераны следственных органов.

Бастрыкин поставил перед судом офицерской чести ряд важных задач. В частности, обеспечение соблюдения сотрудниками Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих СК РФ; укрепление престижа Следственного комитета; предупреждение нарушений руководителями и сотрудниками подразделений Следственного комитета норм профессиональной этики и служебного поведения; способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, дискредитации деятельности Следственного комитета; выявление конфликтов, а также содействие в их урегулировании и другие.

Суд офицерской чести по итогам рассмотрения вопросов о нарушении сотрудниками Следственного комитета норм профессиональной этики может либо предупредить об ответственности, либо ходатайствовать перед председателем Следственного комитета о привлечении сотрудника к ответственности.

Решение суда офицерской чести будут учитываться руководителями сотрудников при подготовке характеризующих и аттестационных документов, а также при зачислении сотрудников в кадровый резерв для выдвижения или при назначении их на руководящие должности в подразделения центрального аппарата, следственных органов и организаций СК.

Кроме того, в приказе Бастрыкина сказано, что планируется создание аналогичных судов офицерской чести в региональных и специализированных следственных управлениях СК.