Барнаул, 1 февраля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения за пределами России молодых мужчины и женщины. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

телепроект «Наши Новости» В Сербии без вести пропала семейная пара из Барнаула

По данным следствия, 24-летние супруги — Мария и Виктор Модель — родом из Барнаула. 30 марта 2015 года супруги убыли в Республику Черногория, где проживали несколько месяцев, после чего покинули территорию Республики, вылетев в город Белград Республики Сербия.

«До настоящего времени указанные лица на регистрационный учет как иностранные граждане в Республике Сербия не встали, покинувшими страну не числятся. С родственниками, проживающими на территории города Барнаула Алтайского края поддерживать контакты с указанного времени перестали, что и послужило основанием для обращения последних с заявлением об их безвестном исчезновении», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как передает ИА «Мой Алтай», Мария ничего не сообщила своим родителям и друзьям, отъезд был скоропостижным и очень странным. «Будто убегали от кого-то. Родители Марии-Евгений и Марина Юрьевы прилетали в Черногорию на поиски дочери, затем выехали в Белград. И здесь и там были подключены к поискам десятки людей, спецслужбы, силовые структуры, возбуждено уголовное дело по факту пропажи двух человек. Однако, никакой зацепки, никакой информации, которая бы могла пролить свет на исчезновение молодых людей, нет», — пишет ИА «Мой Алтай».