Душанбе, 1 февраля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Союз журналистов Таджикистана, Совет по СМИ, Национальная ассоциация независимых СМИ, организация «Хома» распространили заявление, где осуждают поправки в закон «О периодической печати и других средствах массовой информации», предложенный правительством Таджикистана, сообщают сегодня, 1 февраля, местные СМИ.

obozrevatel.ua СМИ

По мнению журналистских организаций, принятие поправок «и есть узаконение цензуры в Таджикистане», что будет сильным ударом по таджикским СМИ. «Если в определенный срок не будут устранены нарушения закона, ставшие причиной вынесения письменного распоряжения, генеральный прокурор, или прокуроры, подчиненные ему, могут обратиться в органы, уполномоченные регистрировать СМИ с заявлением о приостановке деятельности СМИ. В таких случаях органы, уполномоченные регистрировать СМИ, могут приостановить деятельность СМИ сроком до 3 месяцев», — приводится цитата из текста вносимых поправок.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, если средство массовой информации не устранит причину, по которой ему было направлено письменное предупреждение, его деятельность может быть прекращена по решению суда. Перерегистрироваться таким СМИ не разрешается.

В заявлении говорится, что «данное изменение является ограничением свободы слова в Таджикистане, потому что органам регистрации и прокуратуре дается возможность приостановить деятельность любых СМИ, что на практике является реализацией порядка внесудебного запрещения работы СМИ».

«Принятие данного проекта нанесет сильный удар по периодической печати, снизит конкурентоспособность СМИ и создаст почву для захвата информационного пространства Таджикистана со стороны иностранных СМИ в нынешних условиях мировой и региональной конфронтации. Также поставит под вопрос информационную безопасность страны и нарушит права таджикского народа на информацию и свободу выражения мнений. Ради защиты конституционных норм РТ призываем Правительство и Маджлиси Оли РТ (парламент. — Прим. ИА REGNUM) воздержаться от принятия представленных поправок», — сказано в заявлении журналистских организаций Таджикистана.

Напомним, в июле в республике ввели государственную монополию на поставку информации о госорганах. Согласно подписанному президентом Таджикистана протоколу заседания правительства республики от 30 июня 2015 года, официальную информацию СМИ могут использовать только со ссылкой на государственное информационное агентство «Ховар», куда должны передавать свои пресс-релизы все государственные ведомства.В связи с этим, выступая в сентябре на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибаев заявил, что в его стране очень сложная ситуация со свободой СМИ и выражением мнений, а таджикские власти хотят видеть независимые СМИ и журналистов «козлами отпущения».