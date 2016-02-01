Ставрополь, 1 февраля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за последние две недели продажи некоторых противовирусных препаратов превысили трехлетний объем реализации. Такие данные озвучил министр здравоохранения региона Виктор Мажаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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В регионе эпидемия гриппа и ОРВИ породила ажиотажный спрос на противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Это вызывает периодически дефицит таких препаратов в сети аптек.

Фармацевты предлагают аналогичные препараты, которые, зачастую, дороже запрашиваемых аналогов.

По данным Минздрава, в розничной и оптовой аптечной сети края есть в наличии 12 наименований противовирусных и иммуностимулирующих препаратов. Поставки лекарств в край продолжаются.

Минздрав проанализирует ситуацию в аптечной сети региона, обратив внимание на наличие необходимых лекарственных средств и динамику цен на них.

На минувшей неделе сообщалось, что на совещании с участием руководства аптек, специалисты Минздрава призывали не повышать цены на лекарства.

Напомним, по данным Минздрава Ставрополья, в крае за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 36%. За медпомощью в крае обратилось свыше 28 тыс. человек с симптомами гриппа и ОРВИ.

Эпидемический порог превышен во всех возрастных группах населения в 23 территориях Ставрополья. Вирус гриппа A (H1/N1) выявлен, по данным Минздрава региона, у 251 человека.

С 1 февраля приостановлен образовательный процесс в школах Ставрополя и ряда других муниципальных образований.