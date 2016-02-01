Ульяновск, 1 февраля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В Ульяновске школьник пострадал от упавшего с крыши снега. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, ЧП произошло у административного здания на улице Гончарова.

alpinizm-service.ru Уборка снега с крыш

У ребенка диагностированы травмы головы и позвоночника.

В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения должностными лицами организации, обслуживающей указанное административное здание, требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в зимний период.

Ранее региональное управление МЧС обратилось к жителям области с просьбой быть внимательнее и пытаться обходить нависающие массы снега и льда.

При этом в МЧС напомнили, что за травмы и ущерб, полученные в результате схода с крыш снег и льда, ответственность несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности.