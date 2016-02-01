Барнаул, 1 февраля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Число заболевших гриппом и ОРВИ в Алтайском крае неуклонно растет. Так, если на прошедшей неделе сообщалось, что эпидемия подкосила 18,9 тыс человек, то с 25 по 31 января 2016 года уже зарегистрировано 35,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Как сообщает сегодня Роспотребнадзора, это в 2,5 раза выше эпидемического порога.

rospotrebnadzor.ru Эпидемией ОРВИ и гриппа охвачены уже более 35 тыс. жителей Алтайского края

В Барнауле за прошедшую неделю зарегистрировано 14 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 74% выше эпидемического порога.

Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях в 27 случаях отмечена циркуляция вирусов гриппа: А/H3N2/ — 14, а также, так называемого «свиного» гриппа — А/H1N1/pdm09 — 11, А/Н1N1/ — 1, В — 1.

В связи с отсутствием в классе (группе) более 20% детей, полностью приостановлен учебный процесс в 38-ми школах Алтайского края.

В Барнауле полностью приостановлен учебный процесс в 2 школах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 27 января Постановлением главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю на всей территории региона введены ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских организациях, в организациях сферы обслуживания. Превышение эпидемического порога отмечается среди всех возрастных контингентов.