Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Премию «Оскар» в номинации «Лучшая режиссёрская работа» получил Алехандро Иньярриту, автор картины «Выживший». Об этом стало известно сегодня, во время прямой трансляции 88-й церемонии «Оскар — 2016» из театра Долби в Лос-Анджелесе.

artkinoinfo.ru Алехандро Гонсалес Иньярриту

Помимо лучшей режиссуры, «Выживший» претендовал на «Оскар» ещё в одиннадцати номинациях, что в 2016 году стало рекордом. Картина Иньярриту боролась за «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль» (Леонардо Ди Каприо), «Лучшую мужскую роль второго плана» (Том Харди), «Лучшую работу оператора», «Лучшие костюмы», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший грим и прически» и «Лучшую работу художника-постановщика».

moviepilot.com Съемки картины «Выживший»

Напомним, Леонардо Ди Каприо четыре раза был номинирован на «Оскар», но пока ни разу его не получил.

А вот для режиссёра Алехандро Иньярриту это уже не первая награда американской киноакадемии. В 2014 году он стал обладателем трёх премий «Оскаров» за постановку, продюсирование и написание сценария к комедии-драме «Бёрдмэн».

kinomania.ru Алехандро Гонсалес Иньярриту и Том Харди. Съемки картины «Выживший»

Изучать искусство режиссуры Иньярриту начал будучи продюсером телевизионных шоу и музыкальных передач. Его полнометражным дебютом стал фильм 2000 года «Сука-любовь», принёсший начинающему режиссёру номинации на престижных кинофестивалях и международную славу.

kinomania.ru Алехандро Гонсалес Иньярриту и Леонардо Ди Каприо. Съемки картины «Выживший»

Вестерн-триллер «Выживший» Иньярриту снимал по одноимённому роману Майкла Панке. События разворачиваются на северо-западе Америки в начале XIX века. Раненный медведицей охотник Хью Гласс (Леонардо Ди Каприо) становится жертвой предательства и вынужден бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, чтобы выжить и отомстить.

kinomania.ru Съемки картины «Выживший»

Реализация проекта началась в августе 2001 года, но растянулась на необозримый срок в связи с многочисленными сменами продюсеров, актёров и компаний-производителей.

В конечном итоге продюсерами фильма стали Арнон Милчен, Стив Голин, Алехандро Иньярриту, Мэри Пэрент и Кит Редмон. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Донал Глисон и Уилл Поултер.

kinomania.ru Алехандро Гонсалес Иньярриту и Леонардо Ди Каприо. Съемки картины «Выживший»

На сегодняшний день фильм получил более 30 различных наград, в числе которых три премии «Золотой глобус» и «Оскар».

Номинанты на «Оcкар-2016» были объявлены 14 января. Всего на соискание премии в категории «Лучшая режиссёрская работа» выдвигались пять картин, среди которых были:

биографическая драма «В центре внимания» Томаса Маккарти;

биографическая драма «Игра на понижение» Адама Маккея;

боевик «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера;

драма-вестерн «Выживший» Алехандро Иньярриту;

драма «Комната» Леонарда Абрахамсона.

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«Оскар» — одна из старейших премий кино, которую Американская академия кинематографических искусств вручает ежегодно в конце февраля — начале марта. Согласно регламенту академии, «Оскаром» отмечаются самые выдающиеся заслуги в области кинематографа. Торжественная церемония транслируется в десятках стран в прямом эфире.

Ведущим церемонии «Оскара» в 2016 году стал комик и актёр Крис Рок, уже однажды успешно проявивший себя в этой роли в 2005-м. Напомним, в прошлом году роль ведущего исполнял актёр Нил Патрик Харрис, сыгравший несравненного Барни Стинсона в телесериале «Как я встретил вашу маму».