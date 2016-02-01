Ереван, 1 февраля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. 1 февраля министры Грузия и Армения подписали программу военного сотрудничества на 2016 год в рамках визита министра обороны Грузии Тинатин Хидашели в Ереван.

Министерство обороны Армении Тинатин Хидашели и Сейран Оганян

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, министры провели отдельную беседу, в ходе которой были обсуждены вопросы взаимоотношений двух стран, региональной безопасности и сотрудничества двух республик в военной сфере, заявил на брифинге министр обороны Армении Сейран Оганян. По его словам, основные направления сотрудничества в текущем году станут обмен опытом, военное образование, специализированная переподготовка и стратегическое планирование. «Несмотря на то что наши республики находятся в разных системах безопасности, мы — в ОДКБ, а Грузия стремится стать частью Североатлантического альянса, это не мешает нам строить добрососедские отношения в целях обеспечения безопасности региона», — отметил Оганян.

Хидашели, приведя пример сотрудничества армянских и грузинских военных в Афганистане, в свою очередь отметила готовность Грузии сотрудничать с Арменией для обеспечения мира и стабильности в обеих странах. «Наши страны видят себя в различных системах безопасности, но я сегодня здесь для обсуждения объединяющих нас задач. Мы готовы стоять рядом с вами и сотрудничать с вами для решения главных задач наших стран — мира, стабильности и безопасности», — сказала Хидашели, добавив, что ожидает в 2016 году больше совместных программ возможностей сотрудничества.

В рамках двухдневного визита Хидашели проведет также встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Овиком Абрамяном, министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном и председателем парламента Галустом Саакяном.

Грузия тесно сотрудничает с НАТО, в особенности, после «пятидневной войны» 2008 года. Сотрудничество имеет место прежде всего с США и Турцией. 5 февраля 2015 на встрече министров обороны стран НАТО было принято решение о создании в Тбилиси постоянного тренировочного центра НАТО.

Армения, хотя и состоит в ОДКБ с 1992 года, однако, принимает участие в программе НАТО Партнёрство во имя мира и состоит в Совете евроатлантического партнерства, где осуществляет Индивидуальные планы действий партнерства (IPAP) — программы для стран, политики которых могут и желают углублять отношения с НАТО. Cooperative Best Effort exercise (где впервые была представлена Россия) прошёл на армянской территории в 2003 году.