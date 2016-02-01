Киев, 1 февраля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Без отвода вооружений и полного прекращения огня провести выборы в Донбассе будет невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Стефан Дион в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для нас выполнение Минских соглашений означает настоящий режим прекращения огня. Если нет настоящего режима прекращения огня, не может быть и речи о соблюдении соглашений… Это также означает, что силы должны быть отведенными. Если они не отведены, очень трудно говорить, каким образом выборы могут произойти», — сказал Дион.

В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия начала «большую игру», чтобы добиться снятия санкций. Для этого Украину делают виновной в срыве минских соглашений.

«Россия начала большую игру, чтобы с нее были сняты санкции. Цель России — убедить часть западного мира в необходимости снятия санкций. Цель России — начать игру «Кто виновен в невыполнении Минска?». С российской стороны не сделано ничего. Поэтому Россия обязана прекратить огонь, отвести войска, вывести артиллерию и технику, дать ОБСЕ доступ ко всем зонам и территориям Донецка и Луганска, вывести войска для того, чтобы Украина полностью восстановила контроль над своей границей», — сказал украинский премьер.

Напомним, Украина на сегодняшний день так и не приняла Конституционную реформу, зафиксированную в минских соглашениях. Президент Украины Петр Порошенко 1 февраля посетит Берлин где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время встречи будет обсуждаться именно выполнение минских соглашений.