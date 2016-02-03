Киев, 3 февраля, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Украинские СМИ постарались не заметить того, как участники «Марша справедливости» в поддержку современных политзаключенных во Львове облили витрину фирменного магазина Roshen (если кто забыл — это фирма, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко) красной краской. Ситуацию анализировал постоянный автор ИА REGNUM Яков Рудь.

ptzgovorit.ru Волчьи клыки

Инцидент во Львове — далеко не первый подобный на Украине. Нападения на Roshen уже многократно происходили — в разное время в разных городах, включая Киев. А 12 января 2015 года, после четвертой с начала года попытки нанесения ущерба нажитому непосильным трудом имуществу президента Украины, на официальном сайте компании был размещен текст под заголовком: «На фирменные магазины ROSHEN проводятся спланированные и хорошо организованные нападения».

Однако представляется, что дело не в магазинах и не в Roshen, а в Порошенко. Но поскольку облить краской его самого не представляется возможным, то обливают самое дорогое его сердцу — бизнес.

Примечательная деталь: фирменный магазин Roshen, открытый во Львове совсем недавно — в октябре 2015-го, занимает помещение, в котором прежде размещалось отделение «Сбербанка России». То есть бизнес Порошенко занимает ниши, освобождаемые уходящим русским бизнесом. Чем не иллюстрация известному тезису насчет кому война, а кому — мать родна?

Показательно и то, что протестовать начинают те, кто и привел нынешнюю киевскую хунту к власти. Какой бы мощной ни была «машина пропаганды», но рано или поздно и она не выдерживает столкновения с реальностью. А реальность даже по официальным отчетам такова, что даже слепые, неграмотные и национально-озабоченные понимают, что Украина летит в пропасть.

Таким образом, Порошенко показали во Львове черную, то есть, простите, красную метку. Кстати, когда магазин облили, демонстранты скандировали речевку, начинавшуюся со слова «геть!», что в переводе означает то ли «долой!», то ли «вон!».

Подробности читайте здесь: Львовская метка для Порошенко

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