Саратов, 1 февраля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Об инциденте с головой крысы, которую испекли в сердцевине батона на известном в Саратове хлебобулочном предприятии, Роспотребнадзору стало известно из СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pikabu.ru Крыса запеченная в хлебе

«В связи с информацией, сопровожденной фотоматериалами, размещенной 1 февраля 2016 года в СМИ, о покупке жительницей Саратова хлебобулочного изделия с наличием посторонних включений, организовано административное расследование в отношении изготовителя данной продукции», — оперативно отреагировало ведомство.

«Постоянно покупаю хлеб одного и того же производителя, — написала в группе «Типичный Саратов» социальной сети «ВКонтакте» жительница Саратова Светлана Львицкая. — Он и вкусный, и недорогой. В этот раз, не изменяя своим привычкам, купила на завтрак батончик. Хотела съесть бутерброд с сыром, но производитель, превзойдя все мои ожидания, ненавязчиво предложил мне бутерброд с мясом. Разрезав батон, я с ужасом и отвращением обнаружила там голову крысы! Скажу вам честно, аппетита это не прибавило. Торчащая шерсть и размеры куска «мяса» не оставляют сомнений, что это именно крыса! Непонятно, как изготовитель этого хлебобулочного изделия мог не заметить такой огромный кусок крысятины. И остается вопрос, где остальные части тела этого несчастного животного?», цитирует саратовское издание ИА «Взгляд-инфо».

Женщина сообщила, что в ближайшее время собирается обратиться в региональное Управление Роспотребнадзора с жалобой на производителя.