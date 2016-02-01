Санкт-Петербург, 1 февраля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сильный порывистый ветер и обильный снегопад ожидаются в Петербурге утром и в первой половине дня 2 февраля. В связи с этим Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу просит граждан соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях, сообщает ИА REGNUM. Особенно внимательными просят быть пешеходов вблизи рекламных конструкций и водителей.

pix.co.ua Заснеженный Петербург

По данным метеорологов, утром и днем 2 февраля в Петербурге ожидается снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с, утром и днем с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью −1…−3 градуса, днем 0…+2 градуса. На дорогах гололедица. Порывистый ветер и снегопад продолжатся и в ночь на 3 февраля. Температура воздуха не изменится.

Добавим, что 30 января в Петербурге температура воздуха достигла +4,8°C, перекрыв максимум этого дня, который ранее составлял +4,4°C и был отмечен в 1989 году. А 31 января был обновлен температурный рекорд 129-летней давности. Воздух прогрелся до +5,0°C, перекрыв максимум того же дня в 1887 году, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Как сообщало ИА REGNUM, теплая погода привела к появлению трещин на льду водоемов Петербурга, в связи с чем спасатели рекомендуют отказаться от выхода на лед.

В Ленинградской области скорость порывистого ветра 2 февраля будет еще более ощутимой — до 17 м/с. В отдельных районах Ленобласти прогнозируется метель, по западным районам области днем местами с дождем. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, местами до — 8 градусов, днем −3…+2 градуса. На дорогах гололедица.