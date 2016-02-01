Новосибирск, 1 февраля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. В Новосибирске произошла авария с пассажирским автобусом. Как сообщили ИА REGNUM в ГИБДД по Новосибирску, утром 1 февраля водитель авто Opel Omega ехал по ул. Зорге со стороны остановки «Ж/м Затулинский» в сторону ул. Громова. Рядом со сквером «Союз Кировчан» автомобиль поворачивал налево и столкнулся с автобусом НефАЗ 14-го маршрута. Автобус в это время ехал во встречном направлении со стороны ул. Громова.

vk.com/act54 ДТП в Новосибирске

Как сообщают очевидцы, удар был таким сильным, что автобус развернуло поперек проезжей части, и он врезался в рекламный щит. «Опель» вообще вряд ли подлежит восстановлению. Еще одним участником этого ДТП стал автомобиль Toyota Raum.

Сообщается также, что водитель и пассажир «Опеля» получили травмы, на месте аварии работала бригада реанимации.

Авария спровоцировала затор при движении в сторону площади Кирова.