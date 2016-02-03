Москва, 3 февраля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Подписав Монреальский протокол, правительство РФ на корню загубило отечественную холодильную промышленность, поскольку непрерывная смена разрешенных к использованию в компрессорах хладагентов ведет к неподъемным для отечественного производителя тратам на НИОКР.

daypic.ru Дым от завода

В результате холодильную промышленность России просто разорили и почти уничтожили, а граждане и предприятия оказались вынужденными покупать холодильное оборудование западного производства, которое менее долговечно и надежно, чем российское, и при этом более опасное.

Доктор технических наук Игорь Мазурин специально для ИА REGNUM разъяснил последствия подписания Россией Монреальского протокола для отечественной промышленности и нас, граждан, так как, в конечном счете, именно мы оплачиваем связанные с этим расходы.

Как известно благими пожеланиями вымощена дорога в ад. Под красивые слова о борьбе с «озоновыми дырами» Россию в очередной раз втянули в разорительный опасный для граждан и убийственный для промышленности страны процесс.

Под прикрытием благородной задачи спасения человечества от губительного ультрафиолетового излучения, Россия лишилась своей холодильной промышленности, включая производство компрессоров, а потребители получили холодильники, потребляющие на 20% больше электроэнергии, срок эксплуатации которых сократился в три раза, с хладагентами, опасными для жизни и здоровья граждан.

Кто же выиграл? Выиграли, как водится, транснациональные корпорации.

А что же правительство России. Правительство, как водится, соучаствует этому разорительному для страны и граждан процессу.

А как же «озоновые дыры»? Они продолжают стремительно увеличиваться!

Возможно, в свое время произошедшему будет дана соответствующая правовая оценка и виновные понесут заслуженное наказание. Но сейчас главное — обратить вспять подобные разрушающие нашу экономику и промышленность процессы.

Подробности читайте здесь: Россия и Монреальский протокол: благородство за чужой счет

Все статьи автора: Игорь Мазурин