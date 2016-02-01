Москва, 1 февраля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В России за неделю (20−27 января) численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 3,4% и составила 1 млн 001 тыс. 111 человек (по состоянию на 20 января 2016 года — 968 тыс. 639 человек), сообщили в Минтруда РФ.

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За неделю снижение численности безработных граждан произошло в трех регионах: республиках Коми, Ингушетия и Кировской области.

В 82 регионах отмечался рост численности безработных граждан. Наибольший прирост — в республиках Тува, Крым, Алтай, Бурятия, Адыгея, Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Чувашской, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиках, Магаданской, Костромской, Сахалинской, Рязанской, Омской, Брянской, Воронежской и других областях.

По состоянию на 27 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, выросла на 1% и составила 264 тыс. 457 человек.