Самара, 1 февраля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. По словам главного консультанта управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи Минздрава Самарской области Татьяны Трусовой, заболевшие «свиным гриппом» получают достаточную медицинскую помощь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

privivku.ru Медицинская помощь

«В этом году период подъема заболеваемости проходит интенсивно, — констатировала Татьяна Трусова. — Тем не менее ситуация у нас лучше, чем в других регионах России. Полагаю, свою роль сыграла масштабная прививочная кампания. Осенью 2015 года мы привили от гриппа 36% жителей региона», цитирует чиновницу издание самарского облправительства «Волга-ньюс».

В регионе за последние недели заболеваемость ОРВИ и гриппом возросла на 80%, но как отмечает Турусова, об эпидемии говорить можно, когда заболеваемость повышена более чем в два раза.