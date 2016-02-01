Омск, 1 февраля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Реконструкция памятников, строительство новых объектов, установка памятных знаков, благоустройство парков и скверов — эти и другие пункты, связанные с благоустройством Омска, предусмотрены в плане организационно-технических мероприятий празднования 300-летия города.

300.omskportal.ru В Омске

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в проекте разработанного плана отражены основные мероприятия, приуроченные к организации празднования 300-летней годовщины со дня основания Омска. «План состоит из трех разделов, где главное место отводится созидательным проектам по благоустройству города — это реконструкция памятников, строительство новых объектов, установка памятных знаков, благоустройство парков и скверов, общий объем финансирования которых составляет более 5 миллиардов рублей, где большую часть составляют внебюджетные источники — почти 4 миллиарда рублей», — рассказала директор департамента городской экономической политики администрации Омска Гульнар Айтхожина.

По словам чиновницы, в раздел «Мероприятия нового строительства, реконструкции и благоустройства к празднованию юбилея» включено девять мероприятий. Это реконструкция обозного сарая на территории историко-культурного комплекса «Омская крепость», кинотеатра «Первомайский» (работы ведутся инвесторами в рамках концессии), комплексное благоустройство привокзальной площади, устройство покрытия футбольного поля стадиона «Красная звезда». Также это мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета — реконструкция комплекса зданий «Омской крепости», строительство «Воскресенского собора», капитальный ремонт здания Омского цирка. Кроме того, в данный раздел включены ремонт дворца культуры Кировского округа и школы искусств на ул. Дмитриева.

Как отметили в мэрии, основная часть мероприятий раздела «Подарки городу» согласована с хозяйствующими субъектами и будет реализовываться с привлечением их средств. Организации вовлечены в благоустройство прилегающих территорий и скверов, открытие омского технологического музея и другие мероприятия.

«В рассмотренном нами плане отражена программа минимум. Он сформирован по принципу наличия финансовых средств. Появятся дополнительные возможности, значит будем поддерживать другие общественные инициативы», — подчеркнул мэр Омска Вячеслав Двораковский.

На заседании рабочей группы в горадминистрации также рассмотрели вопрос «О проведении работ по ремонту фасадов зданий, расположенных вдоль гостевого маршрута». Известно, что финансирование мероприятий по капремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, расположенных вдоль следования гостевого маршрута празднования юбилея города, не предусмотрено.

«80 многоквартирных домов нуждаются в ремонте фасадов, финансовая потребность работ — около 200 миллионов рублей, — сообщил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. — Администрациями административных округов Омска продолжается работа с собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных вдоль гостевого маршрута, по вопросу о выполнении работ по капитальному ремонту фасадов и крыш данных объектов за счет собственных средств. С управляющими организациями также продолжается работа по разработке сметной документации на проведение косметического ремонта фасадов, в том числе только лицевых фасадов или лицевых и торцевых фасадов, чтобы снизить финансовую составляющую».

Мэр Омска утвердил план организационно-технических мероприятий празднования 300-летия города. Его направили на согласование губернатору Омской области, сообщили ИА REGNUM в департаменте городской экономической политики.

Также сегодня, 1 февраля, стало известно, что завершена разработка праздничного логотипа к юбилею города. Автор эскиза Станислав Иванченко представил брэндбук с доработанным логотипом. Уточняется, что последние корректировки в рисунок были внесены изменения с учетом его использования в различных направлениях: от оформления фасадов зданий до выпуска сувенирной продукции. Центральный элемент логотипа, как и прежде, силуэт крылатого гения. Из логотипа исключены мелкие детали, элементы приобрели более четкие границы. В ближайшее время доработанный логотип будет предложен предприятиям для размещения на сувенирной продукции, товарах, упаковке, при оформлении зданий и территорий. Кроме того, по словам Айтхожиной, логотип ляжет в основу концепции праздничного художественного и светового оформления территории города.

Напомним, в этом году Омск отпразднует 300-летие. До празднования юбилея осталось чуть более 180 дней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в областной прокуратуре сообщили, что в городе прошло совещание правоохранительных органов и органов финансового контроля с участием представителей областных министерств и мэрии, на котором обсудили результаты использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия Омска. В ведомстве отметили, что в ходе проведенной проверки были выявлены случаи оплаты фактически невыполненных работ на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Прокуроры Омска, Кировского, Советского и Центрального округов города организовали проведение доследственных проверок.

Справка ИА REGNUM : город Омск был основан в 1716 году. В 1782 году официально получил статус города. С 1934 года Омск является административным центром Омской области.