Берлин, 1 февраля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Ученые из Германии разработали медицинский тест, позволяющий диагностировать вирус Зика в организме человека, сообщают немецкие СМИ.

benderman.com Вирус Зика

Тест способен зафиксировать наличие вируса в организме человека при том, что симптомы болезни проявляются лишь у каждого пятого инфицированного человека.

Образцы теста уже отправлены в Бразилию, страну с наибольшим количеством зараженных вирусом Зика: по оценкам, число инфицированных составляет там примерно 1,5 млн человек.

Из-за чрезвычайной ситуации в Латинской Америке процедура внедрения теста отличается от стандартной: в обычных условиях тесты проходят длительные испытания.

На сегодняшний день зараженные вирусом Зика зарегистрированы в 21 государстве Северной и Южной Америки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения объявила о распространении вируса Зика на страны Латинской Америки в середине декабря, порекомендовав подготовить системы здравоохранения к возможному ухудшению положения. Лихорадка Зика наиболее опасна для беременных женщин, так как влечет за собой тяжелую патологию ребенка — микроцефалию.