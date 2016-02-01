Ставрополь, 1 февраля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с начала 2016 года произошел рост оптовых цен на дизельное топливо, в среднем, на 3%. Такие данные мониторинга Минсельхоза региона озвучил 1 февраля на совещании в краевом правительстве первый вице-премьер Ставрополья Николай Великдань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

tlk-neft.ru Рост цен на топливо

Великдань сообщил, что отдельные поставщики сохранили расценки на прежнем уровне, но ряд компаний существенно поднял цены.

«Готовьте по этой ситуации обращение в Федеральную антимонопольную службу», — дал поручение правительству глава региона Владимир Владимиров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона, рост на дизтопливо в регионе составил в среднем 3,5%. Рост цен отдельных поставщиков составил 4,4% и даже 12,1%.

По словам Великданя, обеспеченность сельхозтоваропроизводителей края горюче-смазочными материалами для весенних работ составляет 100%.

В целом, запасы дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций составляют 39,279 тыс. тонн. Увеличение за неделю составило 1,032 тыс. тонн. Запас бензина — 3,550 тыс. тонн бензина (рост 0,103 тыс. тонн).

Коммерческая цена составляет от 33 до 37 тыс. рублей за тонну дизельного топлива, средняя цена — 35,460 тыс. рублей. Таким образом рост цены составил 2,01 тыс. рублей с начала 2015 года и 1,2 тыс. рублей с начала 2016 года.

Обеспеченность горюче-смазочными материалами на февраль составляет: дизельное топливо — 812%, бензин — 377%.