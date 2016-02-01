Пекин, 1 февраля, 2016, 12:39 — ИА Регнум.



henan.china.com.cn Поверхность Луны

Китайские ученые опубликовали цветные фотографии поверхности Луны, полученные с автоматической станции «Чанъэ-3». Благодаря высокоточным камерам станции исследователи из КНР получили более 35 ГБ фотографий лунной поверхности.

Запуск станции состоялся на космодроме Сичан 1 декабря 2013 г. Спустя 2 недели «Чанъэ-3» успешно совершила мягкую посадку на поверхности Луны. Станция «Чанъэ-3» позволит китайским ученым создать точную трехмерную карту Луны. Лунная программа КНР должна завершиться к 2020 г., пишет «Бэйцзин жибао».

На некоторых опубликованных фотографиях запечатлен первый китайский луноход «Юйту». Часть фотографий сделана именно с этого аппарата: на 1,5-метровой мачте расположены 2 панорамные камеры, позволяющие сделать снимки в высоком разрешении.