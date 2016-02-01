Москва, 1 февраля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Счетная палата РФ провела проверку АНО «Фонд защиты вкладчиков», где были выявлены случаи мошенничества, совершенного жителями Крыма, получившими двойные компенсации по вкладам — и на полуострове, и на Украине, сообщили в контрольном органе.

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Как показала проверка, в целом Фонд защиты вкладчиков и уполномоченные банки — ПАО «Российский национальный коммерческий банк» (г. Симферополь); ОАО «Черноморский банк развития и реконструкции» (г. Симферополь); АО «ГЕНБАНК» (г. Москва) — выполнили возложенную на них функцию по приобретению прав по вкладам и осуществлению компенсационных выплат гражданам в соответствии с законодательством. В общей сложности Фондом было принято 260,3 тыс. решений об удовлетворении заявлений о выкупе прав (требований) по вкладам в 45 украинских банках на сумму 26,8 млрд рублей. Фактический размер полученных вкладчиками компенсаций составил на 1 октября 2015 года 26,6 млрд рублей.

На момент проверки не был решен вопрос по крупным вкладам, превышающим 700 тыс. рублей. Таких вкладов насчитывается около 9 тысяч. В целях защиты своих интересов и интересов вкладчиков Фондом поданы исковые заявления к банкам, не исполнившим свои обязательства по вкладам. По этим искам судебными приставами-исполнителями наложен арест на имущество ряда украинских кредитных учреждений, а также права требования по кредитным обязательствам юридических и физических лиц.

За время работы Фонда от вкладчиков, которые не были согласны с его решениями, в суды поступило 63 иска на общую сумму 37,8 млн рублей. Из них удовлетворено 4 иска на сумму 160 тыс. рублей. Учитывая масштаб произведенных компенсационных выплат, это свидетельствует о том, что в целом решения Фондом принимались достаточно обоснованно.

В свою очередь Фонд подал в суды иски к гражданам, которые получили компенсацию необоснованно. В частности, было выявлено 40 случаев двойного получения денег — когда гражданин поехал на Украину и там забрал свой вклад, а от Фонда за этот же вклад получил компенсацию.

В общей сложности по состоянию на 1 октября 2015 года Фонд получил от Агентства по страхованию вкладов 28,3 млрд рублей, его расходы составили 27,9 млрд рублей. Из этой суммы на выплату компенсаций гражданам потрачено 26,6 млрд рублей, на комиссионное вознаграждение банкам-агентам около 400 млн рублей, на выплаты объединениям страховщиков по ОСАГО около 100 млн рублей и на административно-хозяйственные нужды (включая расходы на юридические услуги и ведение судебных дел) около 800 млн рублей.

Счетная палата РФ направит информационные письма в автономную некоммерческую организацию «Фонд защиты вкладчиков», Минфин РФ и Центробанк РФ. Отчет будет направлен в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.