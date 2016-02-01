Лима, 1 февраля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Четвертую неделю Международная экспедиция «Кон-Тики-2» идет по маршруту от острова Пасхи курсом на «Ревущие Сороковые» Тихого океана, пройдено уже 800 миль, устоялся быт путешественников на бальсовых плотах, и регулярно делаются попытки поймать рыбу, чтобы разнообразить меню. Корреспондент ИА REGNUM сообщает, что «для ловли рыбы у нас на бортах плотов всё есть: запасы лесок, нитей, поводков, оснастки, огромное количество самых разных крючков, блёсен, воблеров — всего, что нужно для океанской рыбалки! Но за три недели всего три скромненькие рыбки попали на крючки!»

Иван Шилов ИА REGNUM Экспедиция «Кон-Тики 2»

Смотрите очередной фоторепортаж о жизни и работе экспедиции

Рассказывает рулевой плота «Тупак Япанки» Андрей Чесноков: «Когда нам попалась, во вторую неделю плавания, змеиная макрель, то мы сразу вспомнили знаменитую книгу Тура Хейердала о плавании первого «Кон-Тики» 1947 года! Там тоже в начале перехода поймали змеиную макрель, и мы уж подумали: «Ну, уж теперь пойдет рыба и у нас! Но не тут-то было: та макрель осталась для нас единственной более-менее крупной рыбой — где-то полметра. Но ее тонкое серебристое тело годилось не для кухни, а только для дальнейших наживок: но все эти кусочки-наживки кончились, а больше ничего не поймалось!»

Евгений Штиль ИА REGNUM Первая рыба поймавшаяся в экспедиции — это змеиная макрель. Евгений Штиль (Россия). Экспедиция «Кон-Тики 2». Тихий океан. 2016

«На самом деле, — как в один голос утверждают биологи экспедиции Расмус Эрландсон из Швеции, доктор Педро Де Ла Торре и профессиональный рыболов Джимми Блом из Норвегии — рыбы вокруг нас полно. И крупных, и мелких, любых размеров и многих видов — и дорады, и бониты, и тунцы, только специфика их питания и поведения в это время года в этой части Тихого океана такова, что поймать их весьма непросто! Будем надеяться на более южные широты, на «Ревущие Сороковые», там с рыбной ловлей будет проще!»

Словно в доказательство того, что путешественники иногда видят в воде рядом с плотом тени больших рыб, которые неторопливо проплывают по своим делам. Особенно красиво, яркими синими пятнами, светятся в воде дорады, сегодня как раз пара таких рыб весьма приличного размера — в рост человека! — дразнила мореходов в трех метрах от плота. Первым их заметил наш доктор Сергей Гольцов, который в перерывах между вахтами частенько проводил время за рыбной ловлей со спиннингом в руках. К сожалению, пока в арсенале Сергея только одна ставрида.

В составе экипажа одного из плотов экспедиции — «Тупак Япанки» — идет профессиональный рыболов, настоящий эксперт по океанской ловле норвежец Джимми Блом, но и ему удалось вытянуть из Тихого океана лишь какую-то несуществующую мелочь. Но Джимми также не унывает, а утверждает, что в «Ревущих Сороковых» нас ждет совсем другая рыбалка! Для обоих экипажей плотов он провел настоящие мастер-классы как пользоваться всем тем колоссальным запасом снастей и в чем специфика именно океанской ловли.

Евгений Штиль ИА REGNUM Плот Тупак Япанки. Тихий океан. Экспедиция «Кон-Тики 2». Тихий океан. 2016

Вместе с тем именно вопросов о рыбе, рыбалке больше все приходит на электронную почту экипажей плотов экспедиции «Кон-Тики-2» от доброжелательных болельщиков, а некоторые даже присылают рецепты, как приготовить свежую океанскую рыбу. Все эти сообщения для участников экспедиции доставляются на маршрут Береговым штабом сопровождения, который развернут в Норвегии. Передаем этим репортажем с тихоокеанского маршрута всем нашим респондентам благодарности за поддержку и заботу, за добрые слова! Конечно, в таких экстремальных условиях приятно получать приветы от совершенно незнакомых людей, которые так внимательно следят за ходом плавания плотов «Кон-Тики-2».

В настоящее время оба плота лежат в дрейфе на 33-й широте в 425 милях юго-западнее острова Рапа Нуи. 27 января 2016 года ветер сменился на южный, и пришлось рубить парус, за сутки противный ветер отнес плота не менее чем на 10 миль на северо-запад. В условиях, когда каждая миля хода по генеральному курсу дается с таким трудом, любая потеря участниками экспедиции воспринимается как личная.

Идет четвертая неделя плавания экспедиции «Кон-Тики-2» после старта 06 января 2016 с острова Пасхи. Перед путешественниками лежат 2500 морских миль до земли. Цель экипажей двух бальсовых плотов, которыми руководит норвежский путешественник Торгейр Хиграфф — войти в «Ревущие Сороковые» широты Тихого океана, чтобы в них дойти до континента Южной Америки. Этим будет практически подтверждена теория знаменитого ученого Тура Хейердала о свободных плаваниях древних инков на больсовых плотах, когда они 1500 лет назад, в условиях своего каменного века, осваивали Полинезию.