Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина Томаса МакКарти «В центре внимания». Об этом стало известно сейчас, в финале прямой трансляции 88-й церемонии «Оскар — 2016» из театра Долби в Лос-Анджелесе.

Цитата из к/ф «В центре внимания». реж. Том МакКарти. 2015. США-Канада Журналисты издания The Bostone Globe

«В центре внимания» претендовал на Главный приз Американской киноакадемии сразу в шести номинациях, в числе которых, помимо главной «Лучший фильм», были «Лучшая мужская роль второго плана» (Марк Руффало), «Лучшая женская роль второго плана» (Рэйчел МакАдамс), «Лучший режиссер» (Том МакКарти), «Лучший сценарий», «Лучший монтаж». По итогам церемонии награждения у фильма две статуэтки — за «Лучший сценарий» и за «Лучший фильм».

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Цитата из к/ф «В центре внимания». реж. Том МакКарти. 2015. США-Канада Совет

В основе фильма Маккарти — расследование журналистов газеты The Boston Globe, которое выяснило, что некоторые священники бостонской митрополии приставали к детям. Кардинал Бернард Лоу знал о сексуальных домогательствах, но ничего не предпринимал. Дело стало одним из самых громких секс-скандалов в истории США.

Цитата из к/ф «В центре внимания». реж. Том МакКарти. 2015. США-Канада Марк Руффало в роли Майка Резендеса

Премьера фильма состоялась на 72-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2015 года. В широкий прокат в США фильм вышел в конце ноября, а российская премьера прошла 11 февраля. По оценкам кинокритиков, картина «В центре внимания» была фаворитом на «Оскар» в категории «Лучший фильм», наряду с фильмом «Выживший».

Цитата из к/ф «В центре внимания». реж. Том МакКарти. 2015. США-Канада Документы

Продюсером фильма выступили Майкл Шугар, Стив Голин, Николь Роклин и Блай Пагон Фауст. Главные роли исполнили Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел МакАдамс, Лив Шрайбер.

Цитата из к/ф «В центре внимания». реж. Том МакКарти. 2015. США-Канада Совещание

Номинанты на «Оcкар-2016» были объявлены 14 января. Всего на соискание премии в категории «Лучший фильм» выдвигалось восемь картин, среди которых были:

биографическая драма «Игра на понижение» Адама Маккея;

биографическая драма «Шпионский мост» Стивена Спилберга;

драма «Бруклин» Джона Краули;

боевик «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера;

драма-вестерн «Выживший» Алехандро Иньярриту;

приключенческая фантастика «Марсианин» Ридли Скотта;

драма «Комната» Леонарда Абрахамсона.

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Справка ИА REGNUM:

Официальное название премии «Оскар» — «Премия академии за заслуги». Согласно регламенту Американской академии кинематографических искусств, «Оскаром» отмечаются выдающиеся заслуги в области кинематографа.

«Оскар» — одна из старейших премий кино, которую киноакадемия вручает ежегодно в конце февраля — начале марта. Торжественная церемония транслируется в десятках стран в прямом эфире.

Первое вручение премии состоялось в 1929 году, с тех пор правила голосования постоянно менялись. На сегодняшний день Американская киноакадемия состоит из более чем 5000 членов с правом голоса, разделённых по 16 отраслям, самой многочисленной из которых является актерская. Каждая отрасль голосует по своей категории, а в категории «Лучший фильм» члены Киноакадемии голосуют все вместе.