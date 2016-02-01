Ярославль, 1 февраля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области возбудило дело против основного поставщика тепла в квартиры ярославцев «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского управления антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало заявление от жительницы многоквартирного дома на Республиканской улице.

Проверка УФАС показала, что между «ТГК-2» и Управляющая компания «Дом Сервис» был заключен договор теплоснабжения дома по улице Республиканской. С 2014 по 2015 год «ТГК-2» неправомерно включало в стоимость потребленной тепловой энергии величину потерь в тепловых сетях, расположенных за пределами дома. По счетам платила УК «Дом Сервис», т. е. фактически за счет жильцов.

В УФАС пояснили, что согласно распоряжению заместителя мэра Ярославля от 19.11.2014 №581 ответственным за содержание и обслуживание участка теплотрассы от тепловой камеры до наружной стены многоквартирного дома является МУП «Яргорэнергосбыт».

Дело возбуждено по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

В свою очередь в ТГК-2 объясняют случившееся некорректностью данных о потребляемом коммунальном ресурсе, предоставляемых управляющей компанией, и выражают недоумение по позиции руководства УК.

«По какой причине руководитель ООО «УК «Дом Сервис» Андрей Шемякин не обратился к специалистам ТГК-2 для урегулирования данного вопроса, для ТГК-2 остается загадкой», — заявили в пресс-службе ТГК-2.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, данный случай скорее исключение из правил. По крайней мере, в департамент городского хозяйства города подобных обращений с жалобами от жителей не поступало.