Калининград, 1 февраля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Калининграде задержан заместитель директора колледжа предпринимательства ИА REGNUM. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, 49-летний мужчина подозревается в получении взятку в размере 16 тысяч рублей.

39.mvd.ru Момент задержания замдиректора Калининградского колледжа предпринимательства

По предварительным данным, взятка предназначалась за незаконную выдачу жителю Полесского района свидетельства о прохождении курса по специальности «тракторист». При этом фактически «выпускник» такое обучение не проходил и его профессиональные навыки проверки не подвергались.

По данным следствия, деньги принес посредник в квартиру близкой родственницы замдиректора колледжа. Вскоре после получения денег последний был задержан оперативниками.

В настоящее время все обстоятельства совершения преступления устанавливаются следственным путём. В том числе, следствием проверяется версия о возможной причастности подозреваемого к совершению иных аналогичных преступлений.

Корреспондент ИА REGNUM уточнет, что на сайте учебного заведения в рубрике «Руководство» указано, что заместитель директора по дополнительному образованию и развитию Игорь Першин закончил Санкт-Петербургский аграрный университет. Квалификация — экономист. Калининградский колледж предпринимательства является государственный автономным учреждением.