Москва, 1 февраля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Первые автобусы с бесплатным доступом к интернету появились в Москве 1 февраля, сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

kport.info Ночной автобус

«Беспроводная сеть доступна для пассажиров полуэкспрессов № 902 и 904, на ночном автобусе № Н1 и маршруте № 1002, действующем в «новой» Москве», — уточнили в ведомстве.

В Мосгортрансе добавили, что скорость интернета достигает до 10 Мбит/с. Подключиться к сети можно с помощью любого абонентского устройства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов заявил, что беспроводным интернетом оборудуют весь наземный транспорт Москвы до конца 2016 года.