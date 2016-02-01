Омск, 1 февраля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Вильнюсе (Литва) начался суд по делу о штурме телецентра в январе 1991 года. Обвиняемыми по этому делу проходит ряд россиян. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, заочные обвинения в военных преступлениях против Литвы предъявлены также 92-летнему бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову.

Губернатор Омской области Виктор Назаров и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов

Губернатор региона Виктор Назаров поддержал Язова — уроженца Омской области. Он выразил уверенность в том, что в ходе судебного разбирательства все обвинения в адрес маршала Советского Союза будут сняты.

«Дмитрий Тимофеевич Язов всю свою жизнь посвятил служению стране и своему народу, прошел фронтовыми дорогами всю Великую Отечественную войну, участвовал, в том числе, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, освобождая мир от «коричневой» чумы. В боях был дважды ранен, имеет награды за подвиги на войне. На примере мужества и воинской доблести таких людей, как Дмитрий Тимофеевич, мы воспитываем нашу молодежь. Благодаря таким людям мы живем под мирным небом. Нужно быть готовыми к тому, что в условиях развязанной против России информационной войны мы не раз столкнемся с попытками дискредитировать легендарные личности, умалить их человеческий и воинский подвиг, учинить над ними политическую расправу или переписать историю. Дмитрий Тимофеевич Язов — наш земляк, к которому мы относимся с глубоким почтением. И какое бы решение не принял политически ангажированный литовский суд, Дмитрий Тимофеевич навсегда останется для нас героем, легендарным маршалом и уважаемым человеком», — сказал Виктор Назаров.

Дмитрий Язов — последний советский маршал. Родился в Омской области, в селе Язово Оконешниковского района. В 1941 году добровольно вступил в Красную Армию. В середине января 1942 года отправился на фронт, а с августа того же года был на фронтах Великой Отечественной войны. После завершения Великой Отечественной войны Язов продолжил свою военную службу, дослужившись в 1987 году до должности министра обороны СССР.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии, Украины и будут судимы заочно.

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