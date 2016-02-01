Москва, 1 февраля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Низкие цены на нефть могут стать причиной громадного оттока капитала в размере $3 трлн из нефтяного сектора в сторону потребителей, что станет самым крупным перераспределением богатства в истории человечества, сообщает Bloomberg.

taringa.net Нефтяная платформа

К такому выводы пришел Франциско Бланш из инвестиционной компании Bank of America Merrill Lynch. По его данным, падение цен на нефть уже оказывает положительный эффект на спрос на энергоносители, и данная тенденция будет только расти, если цены вновь не вырастут.

Например, в развивающихся экономиках, таких как Китай, благодаря низким ценам на энергоносители произошел взрывной рост спроса на внедорожники.

«Более того, низкие цены на нефть подталкивают потребителей в КНР покупать машины все больших размеров. Продажи внедорожников, самых тяжелых автомобилей в категории пассажирских транспортных средств, выросли на 60% за последние 3 месяца, при том что объемы продаж пассажирских автомобилей показывают устойчивый рост в 22%», — отметил Бланш.