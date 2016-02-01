Мытищи, Московская область, 1 февраля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. 59-летнюю жительницу подмосковных Мытищ, подозреваемую в убийстве ребенка, заключили под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Московской области.

make.ua Открытое окно

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 января подозреваемая распивала спиртные напитки вместе с дочерью, сыном и его сожительницей, вместе с которой был годовалый ребенок. В какой-то момент подозреваемую стал раздражать плач ребенка и она выбросила его из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже. От полученных травм малыш скончался на месте.

Как сообщили в СК, подозреваемая активно дает показания. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Тем временем губернатор области Андрей Воробьев поручил Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провести внеплановое выездное совещание в городе Мытищи с участием уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемая написала явку с повинной. Против женщины было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).