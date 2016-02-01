Лондон, 1 февраля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Около 100 судей в Великобритании получили в свой адрес угрозы за последние пять лет из-за дел, которые они рассматривали, сообщает Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

Ранее официальный представитель Лейбористской партии страны Энди Слотер обратился с официальным запросом о том, сколько судей различной инстанции получали угрозы в свой адрес в отношении дел, которые они рассматривали с 2011 года.

По словам, замминистра юстиции страны Шайлеша Вары, в 2011 году эта цифра составила 20 человек, в 2012 — 12; в 2013 — 19; 2014 — 18; и в 2015 — 31. Слотер заявил, что он шокирован такими данными и настоял на том, чтобы ведомство Вары приняло все меры «для обеспечения безопасности всех работников наших судов».

«У нас надежная система безопасности, благодаря которой судам страны не угрожает никакая опасность. Любая угроза судьям принимается крайне серьезно, а внутри Службы судов и трибуналов Ее Величества существует служба безопасности, которая координирует обеспечение безопасности судов, а также расследует инциденты», — отметил Вара.

В конце 2015 года Слотер получил данные, согласно которым при попытке пронести в здания суда различной юрисдикции в Англии и Уэльсе было конфисковано за 2014−2015 годы 7 тыс. ножей.

«Это поразительное беззаконие, которому правительство должно положить конец для обеспечения безопасности работников наших судов», — заявил он.