Москва, 1 февраля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В идее о том, что Ленин заложил «атомную бомбу» под СССР, то есть «виноват» в его гибели, кроется логическое противоречие. Те, кто богато живет в современной России, должны быть благодарны Ленину, а остальные российские граждане — должны его «ругать». Но на самом деле все обстоит наоборот: первые «ругают», а вторые — «не ругают». Первые боятся возврата к обществу, в котором невозможно существование личного богатства, вторые этого не боятся. Об этом заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Галанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM высказывание Путина о Ленине.

www.rea.ru Профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов

«Если бы Ленин умер пару десятков лет назад, его еще можно было бы в чем-то обвинять. Но если обвинять в текущих проблемах того, кто жил сто лет назад, то с таким же успехом их причины можно найти и в еще более давних событиях и личностях. Например, можно обвинить в отсутствии приверженности россиян к демократии русских царей начиная с Ивана Грозного, которые создавали, развивали и защищали государственный авторитаризм. Из психологии известно, что причины чего-то «хорошего» человек обычно приписывает самому себе, а причины чего-то «плохого» пытается списать на внешние ему обстоятельства и людей. Нет никакого практического смысла винить в текущих бедах России каких-то давних исторических предшественников. Прошлое настолько определяет будущее, насколько это ему позволяет настоящее. Исторические личности каждый раз совершают то, что требует общественная необходимость на данном отрезке времени. Политическое развитие страны есть изменение предыдущих порядков в соответствии с текущей насущной необходимостью. Политический лидер, как историческая личность, ищет объективные причины текущих проблем не в прошлом, а в настоящем, равно как и стремится не создавать их для будущих поколений.

Суть «вины» Ленина сводится к тому, что именно он убедил большинство руководителей партии в необходимости создания СССР как добровольного объединения народов, населявших бывшую Российскую империю, на основе права их свободного выхода, а не в форме лишь национальной автономии в рамках унитарного государственного устройства. Именно последняя политическая форма объединения народов вроде бы гарантирует целостность государства. Но исторический опыт показывает, что никакая политическая унитарность государственного устройства не является гарантией его неизменности, если она не подкрепляется военной силой «принуждения к единству». Действительное многонациональное единство страны обеспечивается достойной жизнью всех ее граждан, а всякого рода иное объединение народов, как показывает история, всегда временно. Собственно, и развал «унитарной» Российской империи в 1917 году это тоже доказывает. От нее, как известно, откололись Финляндия, Польша, Прибалтийские страны, а еще ранее Россия потеряла Курилы и юг Сахалина. Таким образом, уж если кто и развалил Российскую империю, так это царский режим, который довел страну до социального взрыва, приведшего к потере многих земель, собранных в единое целое многими и многими поколениями россиян. Поэтому следует сказать спасибо большевикам, что они сохранили большую часть российских земель и даже их приумножили по результатам Второй мировой войны.

И в наше время имеются прецеденты раздела унитарных государств по национальному принципу — разделы Кипра, Сербии. Таким же, видимо, будет и политическое будущее Сирии. Соответствующая заинтересованность могущественных внешних сил делает возможным расчленения любых государств, а сами эти расчленения вообще могут быть не связаны с национальностью народов разделяемых стран. Никто не поручится, что в будущем Россия не будет разделена на части, если на то будет соответствующая воля будущих российских политиков. Ведь были же в 90-х годах прошлого века идеи создания Уральской и сибирских республик. К счастью для нашей страны, ее нынешнее политическое руководство твердо выступает за целость России, которая и есть истинная гарантия ее могущества и непобедимости. Думается, что идея ответственности Ленина за развал СССР возникла только потому, что еще не настало время возложить эту ответственность, например, на Горбачева, Ельцина и других «последних» руководителей СССР. В настоящее время Россия есть унитарное государство, а не добровольный союз народов, поэтому и стародавняя ленинская идея совсем не мешает развитию нашей страны.

Возникает вопрос, зачем политикам вообще затрагивать причины гибели СССР? Видимо, критика прошлого чем-то помогает настоящему. Гибель СССР — это горе для большинства жителей России и жителей многих бывших союзных республик. Поэтому негативное отношение политиков к этому событию есть своего рода способ привлечения избирателей на свою сторону. Но в то же время указание на действительные причины этого исторического события может быть невыгодно по иным соображениям.

Вопрос «кто виноват» имеет практический смысл лишь вместе с вопросом «что делать». В противном случае смысл винить прошлое в бедах настоящего может состоять в отторжении самой идеи, на основе которой можно было бы попытаться успешно решать текущие проблемы сразу многих «россиянских» народов, например, отвергнуть идею нового добровольного объединения «пророссийских» государств, которая для недругов России страшнее, чем «атомная война». Отсюда и стремление США и их союзников вовлекать бывшие союзные республики в НАТО, включая уже Украину и Финляндию, что делает невозможным самую возможность воссоздания России в ее исторических границах, пусть даже в самых «продвинутых» формах межгосударственных союзов.

СССР лишь по политической форме был союз народов, а фактически имело место абсолютно унитарное государство в силу полной централизации всей его политической, экономической и духовной жизни, достигнутой за время руководства Сталина. Не существовало внешних или внутренних факторов, способных разделить страну на части, кроме одного — неспособности высшего политического руководства страны принять нужные политические решения.

Гибель СССР есть не просто гибель некоторого государства, в какой бы политической форме оно ни существовало, а есть смена одного общественного устройства российского общества на прямо противоположное ему. Это есть смена всего образа жизни людей, смена общественных целей и ценностей. В этом смысле абсурдно ставить в вину именно Ленину ответственность за гибель российской модели социализма. Уж если кто и виноват, то это могут быть только последующие руководители страны, которые использовали идеи марксизма как догму и веру в интересах сохранения собственной власти. Как говорил Бисмарк, Россию нельзя победить, но ей можно привить ложные ценности (а догма и есть ложная ценность), и она победит самую себя.

Вопрос «кто виноват» имеет практическую ценность лишь в увязке с вопросом «что делать». Но и с этой позиции, установление «виновности» исторической личности совершенно неплодотворно, так как нельзя ответить на вопрос «что делать». Прошлого не вернуть, а принимать решения надо сейчас. И это должно быть решение, которое не только исправит прошлые «грехи», но оно и не должно создать проблем для будущего.

В чем суть идеи добровольного союза народов с правом выхода? В том, что возникает объективный критерий правильности (успешности) такого объединения. Если какой-то народ ставит вопрос о выходе из союза, то это означает, что люди недовольны своей жизнью в данном государстве. В случае автономии народ вынужден жить в рамках данного государства независимо от того, удовлетворяет ли его такая ситуация. Очевидно, что в этом варианте на первом месте находится интерес господствующей нации (слоя) как интерес имеющейся политической власти.

СССР тем отличался от Российской империи, что создаваемые ресурсы в первую очередь направлялись по установленным нормативам в союзные республики, а финансирование потребностей самой России происходило уже по остаточному принципу, то есть даже в меньших размерах, чем эти нормативы. Любая империя живет по иному принципу — в первую очередь она покрывает свои собственные потребности, а все остальные ее части обеспечиваются по «остатку». Отсюда гибель СССР есть вовсе не результат выхода республик из союза в силу того, что им «плохо» жилось в нем, а результат того, что «плохо» жилось России. Выход России из союза республик воспринимался многими людьми как возможность наконец-то начать «богатеть» самим жителям России, а не «кормить» другие республики», — высказал свое мнение Галанов.

«Если социализм «развалил» догматизм коммунистических идей, то СССР развалила другая «ценность» — дух личного богатства», — резюмировал эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании президентского Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин прокомментировал деятельность и идеи председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ильича Ленина: «Управлять течением мысли это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там».