Москва, 1 февраля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Бесхозный предмет вызвал задержку поездов в метро МосквыИз-за ЧП на одной из станций метрополитена Москвы поезда на Калужско-Рижской линии идут с увеличенным интервалом. Об этом сообщает в понедельник, 1 февраля, пресс-служба столичного метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Восстановление движение поездов в московском метро

Известно, что на платформе станции «Шаболовская» обнаружен бесхозный предмет. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Пассажиры подземки отмечают, что в настоящее время поезда на «оранжевой» ветке идут со значительной задержкой, останавливаясь в перегонах между станциями.