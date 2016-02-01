Лондон, 1 февраля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Евросоюзу и Великобритании пока не удалось достичь соглашения по пересмотру отношений, в ближайшее время диалог будет продолжен. Об этом заявил журналистам председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

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Туск подчеркнул, что в ближайшие 24 часа работа над «сделкой» продолжится, и 2 февраля проект соглашения будет представлен европейским лидерам в преддверии февральского саммита, передает ВВС.

Отметим, что по предварительным данным, ЕС и Великобритания пока смогли договориться только по одному из четырех главных пунктов переговоров.

Туск и Кэмерон встретились за ужином в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне. Отужинав, премьер-министр Британии написал в «Твиттере», что встреча с председателем Европейского совета прошла успешно, и что Туск согласился продлить переговоры еще на 24 часа.

Ранее Туск заявлял, что главным политическим приоритетом Европейского союза является сохранение Великобритании в составе ЕС. Лондон настаивает на проведении ряда фундаментальных реформ в Евросоюзе. До конца 2017 года власти Великобритании планируют провести референдум по выходу страны из ЕС.

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