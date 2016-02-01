Токио, 1 февраля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Автомобильный гигант Toyota объявил 1 февраля о приостановке производства автомобилей с 8 по 13 февраля на 12 сборочных предприятиях в Японии, сообщает Europe1.

jlgc.org.uk Производство автомобилей Toyota в Японии

Причиной приостановки производства является взрыв на заводе-поставщике, выпускающем комплектующие для сборочных предприятий Toyota.

«Работы должны возобновиться 15 февраля», — говорится в коротком заявлении Тойоты. Также отмечается, что сборочные линии за пределами Японии не пострадают.

Взрыв, вызвавший нехватку деталей для автомобилей, произошел 8 января на металлургическом комбинате Aichi Steel, где, согласно сообщениям этой дочерней компании Toyota, была повреждена печь. По планам руководства, производство должно быть восстановлено в конце марте 2016 года.