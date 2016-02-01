Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в зону отключения тепла попали жильцы 15 многоэтажек. Целый день понадобился коммунальщикам, чтобы ликвидировать крупный порыв теплотрассы в центре донской столицы. Как рассказали ИА REGNUM в региональном министерстве ЖКХ 1 февраля, батареи горожан вновь теплые.

mediakuzbass.ru Батарея

ЧП произошло в ночь на субботу, 30 января, на пересечении проспекта Будённовского и улицы Тельмана. На объекте устраняли аварию три бригады рабочих и четыре спецмашины. Ликвидировать порыв удалось только к 18:00.

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Напомним, что это уже как минимум третий случай коммунальной аварии в областном центре, произошедший в январе 2016 года. Так, на минувшей неделе авария на теплосети оставила без тепла соцобъекты и многоэтажные дома. Возобновить работу котельной, которую пришлось остановить, удалось достаточно оперативно. А в канун Рождества без холодной воды из-за порыва водовода некоторое время оставались более 11 тыс. горожан.

Отметим, что по данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в регионе днем будет плюсовая. Так, сегодня, 1 февраля, в некоторых районах Дона ожидается облачная с прояснениями погода, возможен дождь и мокрый снег, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до +5 градусов.