Пекин, 1 февраля, 2016, 09:01 — ИА Регнум.

Ведущие китайские политологи прокомментировали незаконное вхождение американского эсминца «Куртис Уилбур» (USS Curtis Wilbur) в территориальные воды КНР, которое произошло 30 января. По мнению китайских специалистов, Вашингтон провоцирует Пекин, стремясь создать напряженность в акватории Южно-Китайского моря.

news.21cn.com Эсминец «Куртис Уилбур» (USS Curtis Wilbur)

Политолог Чжан Цзюньшэ заявил, что в последнее время ситуация вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море относительно урегулировалась.

По мнению политолога, это не совсем устраивает США, которые стремятся бросить вызов Китаю, обостряя ситуацию на южных рубежах КНР. Профессор Национального университета обороны КНР Лян Фан отметил, что демонстрационная поддержка Филиппин и Вьетнама позволяет сделать вывод о том, что Вашингтон желает использовать напряженность в Южно-Китайском море в качестве инструмента сдерживания Китая.

Профессор Лян подчеркнул, что в последние годы США неоднократно нарушали воздушное пространство и вторгались в территориальные воды КНР. Китайская сторона будет придерживаться своего плана развития региона. Действия США серьезно нарушают закон и вредят безопасности в регионе, пишет «Чжунго жибао».

30 января эсминец «Куртис Уилбур» (USS Curtis Wilbur) вошел в территориальные воды КНР в районе спорных Парасельских островов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выступила с резкой критикой в адрес правительства США.