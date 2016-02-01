Москва, 1 февраля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Известная балерина Анастасия Волочкова в своем Periscope заявила о новом браке: она собирается замуж за бизнесмена Андрея Ковалева.

svadba-vashey-mechti.ru Два кольца

«Я начинаю новую жизнь! Выхожу замуж за Андрея Ковалева», — заявила 40-летняя бывшая прима Большого театра.

Бизнесмен, владеющий компанией «Экоофис», подтвердил слова Волочковой, сказав, что женится на ней, сообщает «Комсомольская правда». Спустя сутки Ковалев отказался от своих слов, заявив, что «пошутил» насчет свадьбы.

Напомним, в 2007 году Волочкова вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Александровича Вдовина, от которого в 2005 году родила дочь Ариадну.

Балерина неоднократно оказывалась в центре скандалов. Так, в ноябре 2015 года за свои фото в Instagram она получила премию «Серебряная калоша». Награда вручена в номинации «Без ин100грамм не разберешься, или Палкой для селфи».