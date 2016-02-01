Вашингтон, 1 февраля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Картина американского режиссера Нэйта Паркера «Рождение нации» получила главные призы на фестивале «Сандэнс», пишет Washington Post.

Цитата из к/ф «Рождение нации». реж Нэйт Паркер. 2016. США Гражданская война

Ленте, действие которой происходит в 19-м веке и повествует о восстании рабов, присудили приз жюри и приз зрительских симпатий.

Награда за лучшую режиссерскую работу присуждена Дэну Квану и Дэниэлу Шайнерту (США) за фильм «Перочинный человек».

В категории «Лучший зарубежный фильм» победа присуждена картине израильского режиссера Элит Цехер «Песочная буря».

Фильм «Между небом и землей» колумбийского режиссера Карлоса Дель Кастильо получил приз за актерское мастерство и приз зрительских симпатий в категории «Лучший зарубежный фильм».

Режиссер из Бельгии Феликс Ван Грунинген признан лучшим иностранным режиссером, а в категории «Американские документальные работы» победа была отдана фильму «Вайнер», рассказывающему об американском политике Энтони Вайнере. Лента «Сонита» иранского режиссера Рохсае Гаем Магами была признана лучшим зарубежным документальным фильмом.

Фестиваль «Сандэнс» считается самым престижным фестивалем независимого кино в Америке. В этом году фестиваль начался 21 января в местечке Парк-Сити (Юта, США), в фестивале приняли участие 120 работ. В программу конкурса было отобрано 65 картин. Как сообщили организаторы, в смотре участвовали картины режиссеров из 37 стран. Российские картины в этом году в списке участников «Сандэнса» отсутствуют.