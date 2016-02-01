Тайчжун, Тайвань, 1 февраля, 2016, 08:22 — ИА Регнум.



msn.huanqiu.com Пожар на химическом заводе в Тайчжуне

В результате пожара на химическом заводе в Тайчжуне госпитализированы 2 человека. Судьба еще 2 сотрудников предприятия неизвестна.

Один из пострадавших доставлен в больницу в критическом состоянии, площадь ожогов пострадавшего превышает 90% поверхности тела. В настоящее время тайваньские врачи борются за его жизнь.

Первый взрыв на химическом заводе прогремел примерно в 5:51 по местному времени. Сразу за ним были слышны еще несколько взрывов.

В настоящий момент тушением пожара заняты несколько десятков пожарных расчетов. Здание предприятия окутано густым дымом, пишет «Тайвань жибао».

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Двое сотрудников завода числятся пропавшими без вести. Власти Тайваня сообщили, что обстоятельства пожара будет расследовать специальная комиссия.

Ущерб, нанесенный городу, оценивается в 20 млн тайваньских долларов.